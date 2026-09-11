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横浜DeNAベイスターズ 最新情報
横浜DeNAベイスターズの古市尊選手は10日、本拠地・横浜スタジアムで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「8番・捕手」で先発出場。プロ初本塁打となる第1号ソロホームランを放った。
3回、前打者の井上朋也選手が本塁打を放った直後の第2打席。ヤクルト先発の吉村貢司郎投手が投じた初球の直球を振り抜き、左翼スタンドに突き刺した。打球速度は156キロ、打球角度は30度、推定飛距離は114メートルだった。
本塁打を放った直後には「感覚良く打つことができました。この後も守備があるので気持ちを切り替えて投手をリードすることに集中していきたいです」と真剣な表情で話していた。
古市選手は高松南高から独立リーグの徳島インディゴソックスを経て、2021年育成ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団した24歳。
西武では1軍で45試合に出場したが本塁打はなく、今季、FAで西武に移籍した桑原将志選手の人的補償としてDeNAに加入した。
この日は言葉どおり捕手として先発の深沢鳳介投手を7回5安打無失点に導き、雨で足場の悪い中、深沢投手を含む3投手をリード。DeNAは4位ヤクルトとのゲーム差を5.5に広げた。
今季加入した同学年の井上選手との2者連続弾でチームはクライマックスシリーズ進出へ前進。
人的補償で横浜にやってきた捕手が、打っても守っても結果を残した一夜となった。
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【動画】打った瞬間に確信！古市尊が左翼席へ放り込んだプロ初本塁打がこちら
DAZNベースボールの公式Xより
古市尊 プロ初ホームラン
同世代の井上から2者連発
新加入の2人が輝き放つ
⚾️DeNA×ヤクルト
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