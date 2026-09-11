横浜DeNAベイスターズの井上朋也【写真：産経新聞社】


　


横浜DeNAベイスターズ　最新情報

　横浜DeNAベイスターズの井上朋也選手は10日、本拠地・横浜スタジアムで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「7番・右翼」で先発出場。2試合連発となる第2号2ランホームランを放った。
 
　3回、2死一塁で迎えた第2打席。ヤクルト先発の吉村貢司郎投手が投じた2球目の直球を力強く振り抜き、右中間スタンドに叩き込んだ。打球速度は173キロ、打球角度は25度、推定飛距離は124メートルだった。
 
　「自分のポイントで打つことができました。チームの勝利につながるプレーをこの後も続けていきます」と語気を強めた。
 
　井上選手は埼玉・花咲徳栄高から2020年ドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスに入団した23歳。
 
　182cm・91kgの体格を生かした長打力が持ち味の右の強打者だが、ソフトバンクでは1軍出場28試合、1本塁打にとどまっていた。
 
　今年5月、山本祐大選手との2対1のトレードで尾形崇斗投手とともにDeNAへ移籍。
 
　移籍後は12打数無安打と結果が出なかったが、9日のヤクルト戦で移籍後初安打と初本塁打となる1号3ランを放った。この日は2試合連発で続く古市尊選手のプロ初本塁打を呼び込み、2者連続弾となった。
 
　ソフトバンク時代の1軍通算本塁打は1本。DeNAでのこの2試合で早くもその数を上回った元ドラフト1位が、クライマックスシリーズ進出を目指すチームの新戦力として存在感を示し始めている。
 

　

 


 
【動画】
143キロの直球を右中間最深部へ！井上朋也、第2号2ランがこちら/div>


  


　


【動画】143キロの直球を右中間最深部へ！井上朋也、第2号2ランがこちら
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

雨の中、花が咲く

井上朋也 2試合連発
右中間最深部に叩き込んだ

⚾️DeNA×ヤクルト

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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