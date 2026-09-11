ロッテは11日、9月26日に君津市で開催される「君津ボールパークストリート社会実験イベント」に、「CO-FIELD KIMITSU」アンバサダーを務める球団OB・渡辺俊介氏が出演することになったと発表した。

「君津ボールパークストリート社会実験イベント」は、君津駅とボールパークをつなぐ沿道を「歩いて楽しい」、にぎわいあふれるストリートにしていく「君津ボールパークストリートプロジェクト」の一環として開催される。君津ボールパークストリート実行委員会と君津市が連携し、「第28回君津市民ふれあい祭り」とも連動して、沿道のにぎわい創出に向けた社会実験を行う。

当日は、君津中央通り沿道の駐車場を活用し、マリーンズが運営する野球体験ブースのほか、地域の物販ブースや休憩ブースなどを設置し、さまざまな催しが行われる。渡辺俊介氏は、15時45分から16時05分の時間帯に会場内ステージにてトークイベントに出演。また14時00から15時30分の時間帯にも会場内の野球体験ブースのスタッフサポートや会場内グリーティングを実施予定だ。

マリーンズは、君津市をはじめとする地域の皆さまと連携し、新たなファーム本拠地を中心とした地域のにぎわい創出や、野球を通じた交流の創出に取り組んでいく。

▼ 君津ボールパークストリート 社会実験イベント 概要

日時：9月26日 14時00分～17時00分

会場：君津中央通り沿道の駐車場（君津市中野4丁目2番6号）

内容：野球体験ブース、物販ブース、休憩ブースなど

主催：君津ボールパークストリート実行委員会

共催：君津市