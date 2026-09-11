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近鉄バファローズなどで活躍した中村紀洋氏が10日、自身のInstagramを更新。9日に86歳で亡くなった張本勲さんとの2ショット写真を公開し、追悼の言葉をつづった。



投稿では「サントリーモルツのイベントでお会いした時に写真を撮って貰らいました」と紹介。「若い時から、気にかけて貰い色々アドバイスを頂いてました。感謝の気持ちでいっぱいです。ご冥福をお祈りいたします」と記した。



この写真は、7月27日に東京ドームで行われたプロ野球OB戦「サントリードリームマッチ2026」で撮影されたもの。



中村氏は試合当日にも同じ写真をInstagramに投稿しており、それからわずか1カ月半で、笑顔の1枚は追悼の1枚となった。



中村氏は渋谷高から1991年ドラフト4位で近鉄バファローズに入団。「いてまえ打線」の4番として2001年には46本塁打、132打点をマークし、球団最後のリーグ優勝に貢献した。



その後は中日ドラゴンズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、横浜DeNAベイスターズなどでプレーし、NPB通算2101安打、404本塁打を残している。



張本さんは東映フライヤーズ、読売ジャイアンツなどでプレーし、NPB最多の通算3085安打を記録。引退後は「喝！」「あっぱれ！」で知られる野球解説者として長く親しまれた。

































【投稿】感謝の気持ちでいっぱい…中村紀洋が公開した張本勲さんとの2ショットがこちら

中村紀洋のInstagramより













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【了】