「重要性が高まるだろう」ドジャース・佐々木朗希、戦線離脱中なのに評価…









ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、右手中指のマメによる負傷者リスト（IL）入りから復帰へ近づいている。デーブ・ロバーツ監督は、今後もう一度ブルペン投球を行い、問題がなければ実戦形式を経てリハビリ登板なしで復帰する可能性があると説明した。米メディア『ヘビー』のコール・スリバン記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



佐々木は8月27日（日本時間28日）に右手中指のマメでIL入りした。投手にとって利き手のマメは完全に治るまで投球に大きく影響する可能性があるが、現在は順調に回復しているという。



すでに2度目のブルペン投球を終えており、次にもう一度ブルペンへ入る予定だ。その後、状態に問題がなければ打者を相手に投げる段階へ進む見通しとなっている。



ロバーツ監督は現時点で具体的な復帰日は決めていないものの、ここまでの調整内容を踏まえれば復帰は近いと明言した。状況次第ではマイナーでのリハビリ登板を挟まず、そのままメジャーへ戻る可能性もある。



メジャー復帰が近づく佐々木について、スリバン氏は「大谷翔平選手が投手として復帰する見込みが薄いため、シーズン終盤のドジャースのローテーションにおいて、佐々木の重要性はさらに高まるだろう。ポストシーズンでも主力先発として起用される可能性はあるが、重要な局面での登板も求められるかもしれない」と言及した。



佐々木は昨季、ポストシーズンでブルペン陣の一角として好投を見せた。今季は先発として調子を上げつつあった佐々木が、そのままローテーションに復帰するのか、昨季のようにブルペンに回るのかは注目したいところだ。











【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】