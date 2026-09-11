







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間9日、シンシナティ・レッズと戦い3-2で勝利した。この試合ではテオスカー・ヘルナンデス外野手がランニングホームランを阻止されるシーンがあったが、本人は相手が一枚上手だったと考えているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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テオスカーは2-2と両チーム同点で迎えた3回裏2死の場面で、中堅手のダン・マイナーズ外野手が後逸したボールがフェンス際まで転がるのを見て一気に本塁へ突入。しかし、中継プレーに入ったエリー・デラクルス内野手に、105マイルと凄まじい速度で返球され刺されてしまった。



同メディアによると、テオスカーはこのプレーについて「最初から全力で走った。マイヤーズがボールを捕り損ねたのが見えて、本塁まで帰れるチャンスがあると思ったが、三塁を回ったあたりでもうアウトだと思った」、「あの状況で僕をアウトにできるのは彼くらいだと思う。彼か、彼に近いくらいの強肩を持っている選手だろう。そういう肩の強さは尊重しないといけない」とデラクルスに脱帽。



また、デーブ・ロバーツ監督も「一人の野球ファンとして、エリーが105マイルの送球をするのを見るのも楽しかった。毎晩見られるものではないからね。400フィートも飛ぶ打球を打って、105マイルの送球もする。今夜は私もファンになって見ていた」と絶賛しているという。











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