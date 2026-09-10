リヴァプールのブラジル代表GKアリソンが、ノッティンガム・フォレスト戦後の自身の振る舞いに対するイングランドサッカー協会（FA）からの告発を受け入れ、罰金を科された。

アリソンは先月29日に行われたプレミアリーグ第2節のノッティンガム・フォレスト戦（2－2△）で、後半半ばにDFニコ・ウィリアムズをボックス内で倒してPKを与えたプレーに関して不満を示していた。

そして、試合後もアリソンの不満は収まらず、ピッチを去る際に第4審判の掲示板を蹴る姿が目撃されていた。

FAは先日に当該行為が不適切な行為にあたるとしてアリソンを告発する旨をすでに発表していた。

アリソンとクラブには異議申し立ての権利が与えられたものの、アリソン自身が今回の告発を受け入れる意向を示したことで、8000ポンド（約166万円）の罰金を科されることが決定した。

FAは今回の処分確定を受け、以下の声明を発表している。

「リヴァプールのGKアリソン・ベッカーは、8月29日に行われたプレミアリーグのノッティンガム・フォレスト戦における不適切な行為により、8,000ポンドの罰金を科されました」

「同選手は試合終了後、トンネル付近で不適切な振る舞いをしたとされていました。その後、アリソン・ベッカーは自身に対する告発を受け入れ、規定の処分が下されました」