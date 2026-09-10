







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、正式に15日間の負傷者リスト（IL）入りとなった。右上腕二頭筋、左膝、首の問題を抱えながら出場を続けてきたが、ポストシーズンを見据え、球団はまとまった休養を与える決断を下した。米メディア『クラッチ・ポインツ』のミゲル・ラ・トーレ記者が言及した。



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大谷は直近7試合のうち6試合を欠場していた。右上腕二頭筋の痛みや左膝の違和感、首の問題を抱え、それらがスイングにも目に見える形で影響していたという。



最後に出場したシンシナティ・レッズ戦では3打数無安打、三振2、四球1を記録。試合後には右腕にも違和感が残ったとされ、その翌日から再びスタメンを外れた。



デーブ・ロバーツ監督は大谷本人、医師、トレーナー陣との話し合いを経て、ポストシーズンが近づいていることを踏まえればIL入りが正しい判断だったと説明した。



注目されてきた大谷のIL入りについてトーレ氏は「彼は二刀流選手として登録されているため、野手に適用される最短の10日間ではなく、最低15日間の全期間を消化しなければならない。つまり、復帰できるのは早くても23日（日本時間24日）となり、29日（同30日）に始まるワイルドカードラウンドまでに、錆びついた感覚を取り戻すための試合はわずか5試合しか残されていない」と言及した。



状態が上向かない大谷にはIL入りの声が徐々に高まっていたが、ドジャースはついに大谷を欠いて戦うことを決断した。15日間も大谷が不在になるのは痛手だが、これを機にコンディションを整え、ポストシーズンでは再び圧倒的な姿を見せてほしい。











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