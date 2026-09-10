







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、日本時間10日に行われたシンシナティ・レッズ戦後に、15日間の負傷者リスト（IL）に入る見込みとなった。その大谷に対し、今季中の投手復帰はもう諦めるべきだという意見が出ているという。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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今季の大谷は開幕から二刀流でプレーしていたが、左膝や右上腕、首など負傷が頻発。その影響もあり、7月上旬を最後にマウンドからは遠ざかっている。



その大谷について、同メディアは「元メジャーリーガーのトレバー・メイ氏にとってドジャースが取るべき最善策は、サイヤング賞獲得の可能性を犠牲にしたとしても、今季はもう彼をマウンドに立たせないことだ」としつつ、「もう投げさせるのは諦めよう。今すぐその夢は終わりにしよう。もう実現しない。でも、それでいいんだ。昨年もそれほど多くは投げていないし、その前の年は全く投げていない。それでも大丈夫だ。打つだけでいい。彼はグラウンドに立っていなければならないんだ」という同氏の見解を伝えている。



同氏の願いもむなしく離脱する流れとなった大谷だが、ポストシーズンまでに状態を持ち直すことはできるのだろうか。











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