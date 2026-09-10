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シンシナティ・レッズのエリー・デラクルーズが9日（日本時間10日）、ドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース戦に「2番・遊撃」で先発出場。4回の第2打席で、今季26号となるソロ本塁打を放った。



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レッズが0－3と3点を追う4回表、1死走者なし。左打席に入ったデラクルーズは、ドジャース先発の山本由伸と対戦した。



山本が投じた初球、156キロのフォーシームを振り抜くと、打球はセンター方向へ高々と舞い上がり、そのままスタンドへ。レッズにこの試合初得点をもたらす一発となった。



MLB公式のStatcastによると、打球速度は106.7マイル（約171.7キロ）、打球角度は31度、飛距離は402フィート（約123メートル）を記録した。



デラクルーズは5日（同6日）のミルウォーキー・ブルワーズ戦から毎試合本塁打を放っており、これで5試合連続アーチ。前日の試合では、ドジャースのタリク・スクーバルから特大の25号2ランを放っていた。



これで今季の本塁打数は自己最多となる26本。昨季までのシーズン最多だった25本を更新した。



この日は初回の第1打席で見逃し三振に倒れ、4回の第2打席で本塁打。6回の第3打席は右直に終わり、3打数1安打1本塁打1打点、1三振という内容だった。



今季成績は127試合に出場して打率.283、26本塁打、70打点、25盗塁、OPS.873となっている。



しかし、レッズの得点はデラクルーズの本塁打による1点のみ。山本は一発を浴びた後も崩れず、7回を3安打1失点、10奪三振、1四球に抑え、今季13勝目（8敗）を挙げた。



ドジャースは2回に先制すると、3回にムーキー・ベッツの19号2ランで加点。4回には一挙6点を奪い、その後もマックス・マンシー、エンリケ・ヘルナンデス、カイル・タッカーに本塁打が飛び出した。



試合はドジャースが14－1で大勝し、今季最長の7連勝。5年連続の地区優勝へ向け、マジックを「6」とした。



レッズはデラクルーズが存在感を示し続けたが、敵地での3連戦を全て落とす結果となった。

































【動画】山本由伸から26号、デラクルーズが5試合連続アーチ

MLBJapanの公式Xより













エリー・デラクルーズが今日も打った🔥 から今季第26号ホームラン！



4回、初球をセンターへ運び

5試合連続ホームランとしています👀

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【了】