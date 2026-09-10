今日の運勢 9月11日（金）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月11日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月11日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？新しい可能性が静かに開いていく日。これまで積み重ねてきたものを土台に、次に育てたいものを選び直してみましょう。周囲の意見に左右されず、「私はこれを大切にしたい」と思えるものを。今日は未来の自分へ1つ贈り物を選んでみて。新月があなた自身を照らし、新しい自分へ切り替わるタイミング。完璧な答えを出そうとせず、「これからどう在りたいか」を考えてみて。小さな方向転換が大きな変化につながります。今日は鏡の前で、これから叶えたい自分を言葉にしてみましょう。これまで学んできたことや経験が、次のステージで役立つ形になりそう。今までの常識に縛られず、自分なりの答えをつくっていきましょう。今日は「いつかやりたい」と思っていたことを1つ調べてみて。未来への扉が見つかりそうです。人との関わりを通して、自分自身について新しい発見がありそうです。相手の言葉に反応する前に、「私は何を感じた？」と一度立ち止まると、本音が見えてきます。今日は大切な人と腹を割って話す時間をつくってみましょう。仕事や日常の中で、あなたの感性が活かされる場面が増えていきそう。頑張るだけではなく、心地よく続けられる方法を選ぶことが大切です。今日は一日の予定を1つ減らして、余白をつくってみて。そこから良いアイデアが生まれそう。心の奥にある思いを整理することで、次に進む方向が見えてきそう。無理に明るく振る舞わなくても大丈夫です。今感じていることには意味があります。今日は「本当は嫌だったこと」「本当は嬉しかったこと」をそれぞれ書き出してみて。頭の中にたくさんのアイデアが浮かびやすい日。ただ、全部を一度に形にしようとすると疲れてしまいそうです。今は一番心が動くものを選ぶことが大切。今日は思いついたことをスマホではなく紙に書き出し、優先順位をつけてみて。未来への期待と現実との間で、少し迷いが出やすいかもしれません。でも、今すぐ答えを決めなくても大丈夫。遠回りに見える経験も次につながります。今日は行ったことのない場所へ出かけるか、いつもと違う道を歩いてみましょう。自分の価値を、周囲からの評価だけで測らないことが大切な日。人に見せるためではなく、自分が心から満足できるものを育てていきましょう。今日は誰にも見せなくていい「やりたいことリスト」を作ってみて。意外な本音が見つかりそう。周囲との調和を大切にするあなたですが、今日は「合わせる」より「選ぶ」がテーマ。誰かの期待を優先する前に、自分にとって納得できる答えを探してみて。今日は1つだけ、誰にも相談せず自分で決めることを意識してみましょう。見えないところで心の整理が進んでいる時。今までなら気にならなかったことに違和感を覚えるかもしれません。それは変化のサインでもあります。今日はSNSやニュースから少し離れて、静かな場所で自分の考えを整理する時間をつくってみて。今は急いで答えを出すより、自分の内側を整えることが大切な日。人の言葉に刺激されても、その場で結論を出さなくて大丈夫です。今日は予定を詰め込まず、ひとりになる時間を確保して。夜は「今月手放したいこと」を選んでみましょう。今日は乙女座の新月です。潜在意識からの声やその声を行動に移していく、魂の設計図通りに生きる始まりの日のようなイメージ。本当の自分ってなんだと思いますか？今の自分が好きですか？幸せな人生を歩み続けるために必要なメッセージが降りてきそうな日です。ぜひアドバイスを参考に行動してみてくださいね。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://www.youtube.com/@ataru-uranai