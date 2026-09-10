







メジャーリーグ 最新情報



フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバーが9日（日本時間10日）、本拠地シチズンズ・バンク・パークで行われたヒューストン・アストロズ戦に「1番・一塁」で先発出場。6回の第4打席で、今季44号となる満塁本塁打を放った。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



フィリーズが5－6と1点を追う6回裏。先頭のルイス・アラエスが二塁打を放つと、ブライソン・ストットが相手の失策で出塁。続いてブランドン・マーシュの代打で登場したエドムンド・ソーサの適時打で、6－6の同点に追いついた。



さらにジャスティン・クロフォードの内野安打で無死満塁とすると、アストロズはブライアン・キングからA.J.ブルボーへ継投。J.T.リアルミュートが空振り三振に倒れたものの、続くブライアン・デラクルスが押し出し四球を選び、フィリーズが7－6と勝ち越した。



なおも1死満塁で、シュワーバーの第4打席が回ってきた。



フルカウントから投じられた6球目、低めのスライダーをシュワーバーが振り抜くと、打球は右翼方向へ高々と舞い上がり、そのままスタンドへ。リードを11－6に広げる豪快なグランドスラムとなった。



MLB公式のStatcastによると、打球速度は105.7マイル（約170.1キロ）、打球角度は30度、飛距離は407フィート（約124メートル）を記録した。



シュワーバーにとっては、キャリア通算10本目となる満塁本塁打。今季の本塁打数を両リーグトップの44本に伸ばし、41本で2位につけるシカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロングとの差を3本に広げた。



試合はアストロズが3回、アイザック・パレデスの19号2ランなどで4点を先制。フィリーズもその裏に4点を奪って同点としたが、4回にカム・スミスの19号2ランを浴びて再びリードを許した。



フィリーズは5回にトレイ・ターナーのソロで1点差に迫ると、6回に打線が爆発。ソーサの適時打と押し出し四球で逆転し、最後はシュワーバーの満塁弾で一挙6点を奪った。



アストロズは7回に1点を返したものの、フィリーズが11－7で勝利。シュワーバーの一振りが、打撃戦の行方を決定づけた。





































【動画】まさかの右手一本で…？シュワーバーの44号グランドスラム

MLB Japanの公式Xより













シュワーバーが今季第44号グランドスラム💥

キャリア10本目の満塁ホームランとなりました🔔



本塁打数は2位のPCAに3本差で

両リーグトップを走っています🥇

— MLB Japan (@MLBJapan)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】