







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、テオスカー・ヘルナンデス外野手が長らく打撃不振に苦しんでいたが、9月に入ってからはかなりの復調を見せている。チームとしても心強いところだが、米メディア『ドジャースネイション』はその背景について言及している。



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今季のテオスカーは打率.276、7本塁打、31打点といった数字を残していた中、5月末に左ハムストリングの張りにより負傷者リスト（IL）入り。6月末に復帰したものの、7月は月間打率.184、8月も.239と精彩を欠いていた。



一方、迎えた9月は日本時間9日終了時点で打率.483と絶好調。同日の試合では惜しくも本塁で刺されたが、ランニングホームランまであと一歩という三塁打を放ったことも大きな話題となっている。



同メディアは「テオスカーはシーズンを通して3種類の打撃フォームを使い分けており、それぞれに細かな違いがあると語っている。基本となるフォームでは前足を開き、そこから軽くつま先で地面を叩くような動きを入れ、レッグキックを行う。シーズン中に身体面で何か問題が生じた場合には、残りの2つのフォームを使うという」と言及。



続けて、「実際の成績以上に、彼は打席でのアプローチが大幅に改善している。ファストスイング率は8月の24.3％から、9月はここまでで46.4％と上昇。より迷いなくスイングできていることを示しており、その結果、強い打球も大幅に増えている」と記している。











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