3日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と谷沢健一氏が、中日・金丸夢斗について言及した。

齊藤明雄氏は「5勝10敗のピッチャーじゃないと思うんですよ」と力を込めた。「素晴らしいストレート、チェンジアップ、スライダーのキレ、コントロールもいいですからね。あとは気持ちだけなのかなと思うと、点を取ってもらって、その後にすぐ失点してしまう悪い癖が出ている。点を取ってもらった点を守ろうとしすぎていないかなと。あとスケールが小さくなる。点を取った後、小さくなってしまう金丸がマウンドにいるんじゃないかな」と課題を口にした。

谷沢氏は「ワインドアップで投げるピッチャーが少ない。カーブの精度をもっと上げていけばもっと勝てますよ。ワインドアップの特性を活かして欲しい」とエール。

番組MCを務めた野村弘樹氏は「5勝10敗の投手じゃない。援護のない試合も多かったりするんですけど、取ってもらった後に、すぐに逆転されるのを防ぐだけで、この数字は変わってくると思う。彼の投げているボールは一級品ですよ。頑張ってもらいたい」と期待を込めた。

金丸はここまで22試合・141回1/3を投げて、防御率2.67も、5勝10敗と負け越している。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』