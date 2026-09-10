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10日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは馬場皐輔投手を一軍登録から抹消した。



馬場は今季ここまで8試合に登板し、2勝1敗、1ホールド、防御率4.15を記録。8回2/3を投げ、10奪三振をマークしている。



直近では8月28日の中日ドラゴンズ戦に4番手として登板し、1回無失点。その裏に味方打線が逆転し、今季2勝目を挙げた。その後は一軍で登板機会がないまま、今回の登録抹消となった。



今季からDeNAに加入した馬場は、育成選手としてシーズンをスタート。7月30日に支配下選手契約を結び、背番号は「115」から「96」に変更された。



1995年5月18日生まれの31歳。仙台育英高、仙台大を経て、2017年ドラフト1位で阪神タイガースに入団した。2020年には32試合、2021年には44試合に登板するなどリリーフとして経験を積み、その後は読売ジャイアンツでもプレー。今季はDeNAで一軍のマウンドに立っていた。



再登録できるのは、最短で9月20日以後となる。















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【了】