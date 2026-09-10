3日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と谷沢健一氏が、ヤクルト・吉村貢司郎について言及した。

齊藤氏は「立ち上がりいいなと思うと、急に四球を出して点を取られるあたりは反省材料もあるのかな。スタミナもある。勝てるピッチングをしてくれたら、Aクラス争いに加わる、逆転する可能性は十分ある」と指摘。

谷沢氏は「吉村はあれ球の方がいいような気がする。その方がボールのいきがいい。コントロールを揃えようとすると高めに浮いて危ないボールが増えてくる」と自身の見解を示した。

番組MCを務めた野村弘樹氏は「これだけのボールを持っていて、4勝10敗が信じられない。何かというのを自分自身を見つめ直すとガラッと変わると思う。1つ1つの球種は素晴らしい。両サイドなのか、上下なのか、もうちょっとはっきりしていくと、結果は全然変わると思う。大きなコントロールが取れるようになるとガラッと変わりますね」と予想し、谷沢氏は「バッターから見ていると組み立てを考えすぎている。あれだけ腕が振れていたら、打者は嫌がりますよ」と話していた。

吉村は今季ここまで18試合・105回1/3を投げ、4勝10敗、防御率4.61と苦しい投球が続いている。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』