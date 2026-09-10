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10日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツはB.マタ投手を一軍登録から抹消した。







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マタはマダリアガUEP校、米マイナーを経て巨人に加入した来日1年目の右腕。身長190センチ、体重101キロの体格を誇る助っ人投手で、先発候補の一人として期待されていた。



今季はここまで7試合に登板し、2勝1敗、防御率2.65をマーク。力のあるボールで打者をねじ伏せる場面を見せた一方で、21四球、5死球と制球面には課題も残していた。



前日9日の中日ドラゴンズ戦では先発し、3回1安打無失点、5奪三振と上々の内容を披露。しかし、4回から代木大和投手が2番手でマウンドに上がり、マタは早いイニングで降板となった。



アクシデントがあったとみられ、翌10日の公示で登録抹消。好投中の降板だっただけに、チームにとっても手痛い離脱となった。



一軍で先発としての可能性を示していただけに、まずは状態の確認と回復が最優先となる。再びローテーション争いに戻るためにも、万全の状態でマウンドに立てるかが注目される。















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