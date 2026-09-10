







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン内野手は9日（日本時間10日）、シンシナティ・レッズ戦で指名打者（DH）として出場した翌日にスタメンを外れた。デーブ・ロバーツ監督は、右膝に問題を抱えていることが理由だと説明した。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。



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フリーマンは前日の試合で守備には就かず、大谷翔平選手に代わってDHとして出場していた。当初は完全休養を避けながら負担を減らすための起用とみられていた。



しかし、翌日のスタメンから外れたことで、健康状態を巡って不透明感が生じた。その後、ロバーツ監督が右膝に違和感があることを明らかにした。前日にDHとして起用したことも、今回の欠場も右膝の状態を考慮したものだという。



フリーマンは今季、打率.297、OPS.828を記録しており、36歳となった今季も打線の中心として高い水準の成績を残している。それだけにフリーマンが離脱となれば、ドジャースにとって大きな痛手となる。



心配されるフリーマンの状態について、ミストレッタ氏は「ドジャースは順位表上では依然として好位置につけているが、けがの問題は続いている。彼の故障が深刻ではないことを願うばかりだ」と言及した。



カイル・タッカー外野手やムーキー・ベッツ内野手らが不振に陥る中、好調を維持しているフリーマンは貴重な存在だ。今は無理して出場させず、ポストシーズンを見据えて休養を優先させることが、チームにとっても賢明な選択と言えそうだ。











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