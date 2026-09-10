







村上宗隆 最新情報



シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆が9日（日本時間10日）、本拠地レート・フィールドで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に「3番・一塁」で先発出場。8回の第4打席で、今季31号となるソロ本塁打を放った。



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ホワイトソックスが1－4と3点を追う8回裏。先頭打者として打席に入った村上は、この回からマウンドに上がったパイレーツのルーク・ウィーバーと相対した。



カウント1－1からの3球目、高めに浮いたチェンジアップを村上が捉えると、打球は高々と舞い上がって右中間スタンドへ。打球角度43度を記録した高弾道の一発で、ホワイトソックスが2－4と点差を縮めた。



村上にとっては、6日（日本時間7日）のミネソタ・ツインズ戦で30号を放って以来、2試合ぶりの本塁打。メジャー1年目で本塁打数を31本まで伸ばし、松井秀喜氏が2004年にマークしたシーズン自己最多の数字に並んだ。



なお、MLBにおける日本人選手のシーズン自己最多本塁打を選手別に比較すると、大谷翔平の55本、鈴木誠也の32本に続き、村上の31本は松井氏と並ぶ3位タイ。鈴木の記録更新にも、あと1本と迫った。



この日の村上は最初の2打席で見逃し三振、空振り三振に倒れ、第3打席は死球。最後の第4打席で一発を放ち、3打数1安打1本塁打1打点、2三振、1死球だった。



今季成績は110試合に出場して打率.209、31本塁打、63打点、OPS.821となった。



ホワイトソックスは5回にエスメルリン・バルデスの17号ソロで先制を許すと、7回にも3点を失った。その裏にサム・アントナッチの適時内野安打で1点を返し、8回には村上の一発で2点差に迫った。



さらに同回、1死満塁と同点の好機をつくったものの、チェイス・マイドロスのライナーを三塁手ジャレッド・トリオロに好捕され、三塁走者も戻れず併殺。反撃は実らず、ホワイトソックスは2－4で敗れた。



































【動画】これぞ“ムーンショット”！村上宗隆の31号がこちら

MLB Japanの公式Xより













💥 今季第31号ホームラン！

3点を追う展開で欲しかった一発！



8回裏、高めのチェンジアップをとらえ

打球角度43度！高い弾道で右中間スタンドへ叩き込む！



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