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埼玉西武ライオンズは10日、横田蒼和内野手が2026年8月度「SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞」の中地区受賞選手に選出されたことを発表した。横田にとっては初受賞となる。







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8月は19試合に出場し、打率.393、24安打、2本塁打、15打点を記録。安定して結果を残し、月間を通して好調な打撃を披露した。



横田は受賞について、「月間MVPを受賞できたことを大変光栄に思います。試合のなかで結果を求めながらプレーし、それがチームの勝利にも貢献できたことがうれしいです。徐々に長打が増えてきたことも成果のひとつで、特に打率を残せたことが受賞に繋がったと感じています。一軍で活躍するために、これからも必死にアピールを続け、一軍の舞台でチームの勝利に貢献できるよう、日々努力していきたいです」とコメント。受賞の喜びとともに、さらなる成長へ意欲を示した。



横田は9月8日時点でファーム中地区の規定打席到達者の中で打率.313を記録し、リーグトップに立っている。18歳の若武者が、日々成長し続けている。

















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