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千葉ロッテマリーンズの寺地隆成が9日、ZOZOマリンスタジアムで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「5番・三塁」で先発出場。7回の第4打席で、勝ち越しの今季5号満塁本塁打を放った。



ロッテは4－4の同点で迎えた7回裏、先頭の山﨑剛が楽天の2番手・マルテから死球を受けて出塁。2死となった後、西川史礁の死球と佐藤都志也の四球で満塁の好機をつくった。



ここで打席に入ったのは5番の寺地。激しい雨が降る中、フルカウントから投じられた156キロのストレートを振り抜いた。



打球は大雨を切り裂くように左中間方向へ伸び、そのままスタンドへ。均衡を破り、リードを8－4に広げる今季5号のグランドスラムとなった。



打球の行方を見届けた寺地は、右手を突き上げて喜びを表現。雨に打たれながらダイヤモンドを一周すると、本拠地は大きな歓声に包まれた。



寺地は今季、前年の打率.256から数字を落とし、試合前まで打率1割台と苦しんでいた。この日も第3打席まで二ゴロ、二ゴロ、空振り三振と無安打。それでも、勝負どころで若き主軸候補が持ち前の打力を発揮した。



また、4回無死満塁の第2打席では、二ゴロの間に三塁走者を生還させており、この日は4打数1安打、5打点を記録。今季成績を出場84試合、打率.192、5本塁打、26打点、出塁率.264、OPS.532とした。



ロッテは序盤から4点を追う展開となったが、2回に佐藤都志也の16号ソロで反撃。4回に3点を奪って同点に追いつくと、7回に寺地の満塁弾で試合をひっくり返した。



8回にはネフタリ・ソトの16号2ランでさらに加点。試合は降雨コールドとなり、ロッテが10－4で勝利した。



苦しんできた寺地の豪快な一発が、チームを逆転勝利へ導いた。

































【動画】これが高卒3年目の打撃！？寺地隆成の5号満塁ホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













苦しみを振り払うように



復活の寺地隆成

大雨を切り裂く満塁ホームラン



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【了】