千葉ロッテマリーンズは、9月17日よりマリーンズストア各店にてアニメ「ダイヤのA actⅡ -Second Season-」とのコラボグッズを販売することを発表した。

展開される商品は、主人公の沢村栄純ら人気キャラクターのオリジナル描き下ろしイラストを使用したフェイスタオルやキーホルダーなど、全11種類。

当日はアニメ「ダイヤのA」とのスペシャルコラボイベントを開催し、沢村栄純役を務める声優の逢坂良太氏、御幸一也役を務める櫻井孝宏氏、倉持洋一役を務める浅沼晋太郎氏が来場してセレモニアルピッチを行う。

商品の一例につきましては次の通り。

＜「ダイヤのA actⅡ -Second Season-×マリーンズ」コラボグッズ 商品一例＞

・フェイスタオル（デザイン: 沢村栄純･御幸一也･倉持洋一）：2,000円

・ミニキャラトートバッグ（デザイン: 沢村栄純･御幸一也･倉持洋一･小湊春市･奥村光舟）：2,300円

・ミニキャラアクリルキーホルダー（デザイン: 沢村栄純･御幸一也･倉持洋一･小湊春市･奥村光舟）：700円

※全て税込み。※詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。

【拡大写真】ダイヤのAコラボのフェイスタオルがこちら

[caption id="attachment_288847" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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