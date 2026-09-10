







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの栗原陵矢内野手は9日、本拠地・みずほPayPayドームで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「4番・三塁」でスタメン出場。3回に今季37号となる逆転2ラン本塁打を放った。



1点を追う3回、2死二塁で栗原が打席へ。日本ハム先発・達孝太の2球目、148キロの直球を捉えると、滞空時間の長い打球が右翼のホームランテラスへ飛び込んだ。ソフトバンクは栗原の一振りで、4-3と試合をひっくり返した。



栗原は前日8日の日本ハム戦でも2本塁打を放っており、これで2試合連続本塁打。今季37本塁打、106打点に伸ばし、両部門でリーグトップを走っている。



ソフトバンクは初回に近藤健介の26号ソロで先制。その後、日本ハムに逆転を許したものの、3回に周東佑京の適時内野安打で1点差とし、栗原の2ランで再逆転した。4回にも相手守備の失策による1点を加え、5-4で逃げ切った。



先発の上沢直之が6回3失点で8勝目を挙げ、杉山一樹が29セーブ目。ソフトバンクは日本ハムに連勝した。

































【動画】球場から大歓声！栗原陵矢の37号ホームラン

DAZNベースボールのXより













これがKING



圧巻の第37号＆106打点

栗原陵矢 2試合連続ホームラン



⚾️ソフトバンク×日本ハム

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】