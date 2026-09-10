







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの井上朋也が9日、横浜スタジアムで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「8番・右翼」で先発出場。6回の第3打席で、移籍後初アーチとなる今季1号3ラン本塁打を放った。



2－2の同点で迎えた6回裏、DeNAは筒香嘉智と宮﨑敏郎の連打で無死一、三塁とすると、松尾汐恩の適時二塁打で1点を勝ち越す。続く宮下朝陽が三飛に倒れ、1死二、三塁となったところで井上朋の第3打席が回ってきた。



ヤクルト先発・山野太一に対し、カウント1－0から2球目のスライダーを振り抜くと、打球は左翼スタンド中段へ。リードを6－2に広げる豪快な3ランとなった。



井上朋にとっては、DeNAへトレードで加入後初の本塁打。2023年にプロ初本塁打を放って以来、3年ぶりとなる一軍でのアーチでもあった。



2020年ドラフト1位でソフトバンクに入団した大砲候補が、新天地で持ち前の長打力を発揮。ダイヤモンドを一周すると、ベンチではチームメートから笑顔で迎えられた。



この日は2回の第1打席でも中安打を放ち、3打数2安打3打点。今季成績を出場9試合、打率.133、1本塁打、3打点、出塁率.188、OPS.521とした。



DeNAは井上朋の一発後も攻撃の手を緩めず、牧秀悟の23号3ランも飛び出し、6回に打者一巡の猛攻で一挙7点を奪った。試合は7回表終了後に降雨コールドとなり、DeNAが9－2で快勝した。



移籍後初アーチを含む2安打を記録した井上朋が、新天地で大きな存在感を示した。































【動画】ここまで飛ばした！井上朋也の移籍後初本塁打がこれだ

DAZNベースボールの公式Xより













才能が新天地で開花する



この打撃が最大の魅力

井上朋也が加入後初ホームラン



⚾️DeNA×ヤクルト

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【了】