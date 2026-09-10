







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの西川史礁が9日、ZOZOマリンスタジアムで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「3番・右翼」で先発出場。3回の右翼守備で、見事なスライディングキャッチを披露した。



ロッテが1－4と3点を追う3回表。1死走者なしの場面で、楽天の村林一輝がロッテ先発・毛利海大の外角高めのストレートを捉え、右翼方向へ打球を放った。



右翼を守る西川は打球を追い、落下地点を見極めてスライディングキャッチ。涼しい表情を浮かべながら、難しい打球をアウトにしてみせた。



このプレーで2死走者なしとなり、毛利は続く太田光も中飛に打ち取って三者凡退。序盤に4点を失っていたルーキー左腕を、西川が守備で勇気づけた。



西川はバットでも存在感を示した。4回無死一塁で迎えた第2打席では左翼への二塁打を放ち、無死二、三塁と好機を拡大。その後ロッテは寺地隆成の二ゴロ、小川龍成と井上広大の適時打で3点を奪い、4－4の同点に追いついた。



さらにロッテは7回、寺地の5号満塁本塁打で勝ち越し。8回にもネフタリ・ソトの16号2ランで加点し、10－4で降雨コールド勝ちを収めた。



この日の西川は3打数1安打、1死球、2得点。今季成績を出場114試合で打率.290、7本塁打、43打点、出塁率.354、OPS.755とし、昨季の新人王に輝いた実力を見せている。



打っては反撃につながる二塁打を放ち、守っては投手を救うファインプレー。西川が攻守にわたる活躍を披露し、チームの勝利に貢献した。

































【動画】涼しい顔でスーパーキャッチ！投手を勇気づける西川史礁のファインプレー



DAZNベースボールの公式Xより













涼しい顔で



西川史礁がナイスキャッチ

投手を勇気づけるファインプレー



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【了】