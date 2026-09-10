阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの森下翔太が9日、甲子園球場で行われた広島東洋カープ戦に「3番・右翼」で先発出場。9回の第4打席で、今季33号となるソロ本塁打を放った。



阪神が0－3と3点を追う9回裏。1死走者なしで打席に入った森下は、広島の2番手・森浦大輔と相対した。



カウント1－0からの2球目、151キロのストレートを振り抜くと、打球はセンター方向へ一直線。そのままバックスクリーンへ飛び込む豪快な一発となった。



森下にとっては、5日のDeNA戦以来となる今季33号。土壇場で完封負けを阻止し、反撃への期待を抱かせた。



この日は広島先発・床田寛樹に対し、初回の第1打席は捕邪飛、4回の第2打席は一飛、6回の第3打席は二飛。最後の第4打席で一矢を報い、4打数1安打1本塁打1打点だった。



今季成績は123試合の出場で、打率.300、33本塁打、74打点、OPS.976となった。



試合は6回まで両チーム無得点。広島が7回、菊池涼介の適時二塁打と中村奨成の2点適時打で3点を先制した。



阪神は森下の本塁打に続き、佐藤輝明もバットを折られながら中安打を放って1死一塁としたが、後続が倒れて反撃はここまで。1－3で敗れ、森下の一発がチーム唯一の得点となった。































【動画】甲子園のバックスクリーンへ！森下翔太の第33号



DAZNベースボールの公式Xより













一振りで仕留めた



バックスクリーンへ一閃

森下翔太が第33号ホームラン



⚾️阪神×広島

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【了】