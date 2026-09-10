







広島東洋カープの佐藤啓介内野手が9日、甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に「6番・一塁」で先発出場。5回の一塁守備で鋭いライナーを驚異的な反応でつかみ、球場を沸かせた。



両チーム無得点で迎えた5回裏。先頭の前川右京が、広島先発・床田寛樹の内角へのカットボールを捉え、痛烈な打球を一塁方向へ放った。



これに対し、一塁を守る佐藤が瞬時に反応。鋭いライナーにグラブを差し出し、見事に捕球した。抜けていれば先頭打者の出塁を許すところだったが、脅威の反射神経でアウトに仕留めた。



あまりに一瞬の出来事だったためか、捕球した佐藤自身も驚いたような表情で、グラブに収まったボールを確認していた。



佐藤はバットでも存在感を発揮。2回の第1打席で右前打を放つと、4回の第2打席でも中前打。4打数2安打で、今季成績を52試合、打率.226、3本塁打、12打点、OPS.592とした。



試合は6回まで両チーム無得点。広島は7回、菊池涼介の適時二塁打で先制すると、続く中村奨成が2点適時打を放ち、3点を奪った。



投げては先発の床田が8回4安打無失点の好投。9回に2番手の森浦大輔が森下翔太に33号ソロを浴びたものの、後続を抑え、広島が3－1で勝利した。



佐藤は攻守にわたる活躍で、チームの白星に貢献した。



































【動画】本人もこの表情！佐藤啓介のビッグプレー



DAZNベースボールの公式Xより













本人もびっくり😯



脅威の反射神経を披露

佐藤啓介がファインプレー



⚾️阪神×広島

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【了】