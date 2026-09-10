







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの牧秀悟内野手は9日、本拠地・横浜スタジアムで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「3番・二塁」でスタメン出場。6回に今季23号となる3ラン本塁打を放った。



2-2で迎えた6回、DeNAは松尾汐恩の適時二塁打で勝ち越すと、井上朋也が3ラン本塁打を放ってリードを拡大。さらに2死一、二塁で牧が打席に入ると、ヤクルト2番手・石原勇輝から左中間へ3ランを放ち、この回の得点を「7」に伸ばした。



激しい雨が降る中で飛び出した一発は、牧にとって今季23号。井上朋に続くこの回2本目の3ランとなり、DeNAが一気に9-2まで突き放した。打球速度は175キロ、打球角度は37度、推定飛距離は130メートルを計測した。



牧は「追加点が大事だと思っていたので、良い結果になって嬉しいです！」とコメント。大粒の汗を流しながら一発を振り返った。



牧は6日の阪神戦で右手首付近に死球を受けて途中交代。8日のヤクルト戦はベンチスタートとなり、9回に代打で出場して申告敬遠されていたが、この日はスタメンに復帰し、一発を放った。



今季はここまで89試合に出場し、打率.288、23本塁打、61打点を記録している。



試合は雨天のため7回コールドとなり、DeNAが9-2で勝利。3位DeNAと4位ヤクルトのゲーム差は4.5に広がり、ヤクルトの自力でのクライマックスシリーズ進出の可能性が消滅した。

































【動画】推定飛距離は130メートル！牧秀悟、豪雨の中で23号アーチ

DAZNベースボールのXより













豪雨を切り裂く猛攻



このイニング2本目のホームランは牧秀悟

一挙7得点で突き放す



⚾️DeNA×ヤクルト

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【了】