







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、加入1年目の今季に自己ワースト級の不振に苦しんでいる。それでもデーブ・ロバーツ監督はタッカーが必要だとの考えを示しているが、不振に対する厳しい声は消えていない。米メディア『ラウンドテーブル』のエドゥアルド・ソラーノ記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



タッカーは今季、135試合で打率.223、本塁打12、打点59、OPS.677を記録。オフに4年総額2億4000万ドル（約368.9億円）と大谷翔平選手に匹敵する大型契約で加入した期待には応えられておらず、ポストシーズンでスタメンから外れる可能性も取り沙汰されている。



しかし、ロバーツ監督は現時点でベンチに下げる考えに否定的だ。右投手、左投手のどちらが相手でも、タッカーがラインナップにいる形がドジャースの最善だと考えている。



タッカーに対しては、チームメートやコーチも一貫して支援を続けている。ファンからも本拠地でスタンディングオベーションが送られ、本人もその声援に感謝しているという。



それでも不振から脱却できないタッカーについて、ソラーノ氏は「彼が精神的な落ち着きを保つことは、技術的な調整と同じくらい重要になるだろう。特に期待が膨大である場合、目の前の結果を焦ることは、長期化するスランプをさらに悪化させる恐れがある」と言及した。



今季はドジャース打線が全体的に不振に陥ってるため、タッカーの復調はチームにとって大きな力となる。ワールドシリーズ3連覇に向けて、残り少ないレギュラーシーズンで不振脱却のきっかけを掴んでほしい。











【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】