







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの宮﨑敏郎内野手は9日、本拠地・横浜スタジアムで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「5番・三塁」でスタメン出場。2回に今季9号となる同点ソロ本塁打を放った。



1点を追う2回、先頭で打席に入った宮﨑は、ヤクルト先発・山野太一と対戦。捉えた打球は左翼ポール際へ伸び、そのままスタンドに飛び込んだ。試合を1-1の振り出しに戻す一発となった。



打球速度は161キロ、打球角度は36度、推定飛距離は114メートルを計測した。



宮﨑は「とにかく早く追いつきたかったので、まずは同点になり良かったです」とコメント。笑顔で一発を振り返った。



宮﨑は3回にも犠飛を放ち、勝ち越し点をマーク。この日は2打数2安打2打点と、打線の中軸として役割を果たした。



DeNAは6回に井上朋也の1号3ラン、牧秀悟の23号3ランなどで一挙7点を奪って突き放した。試合は雨天のため7回コールドとなり、DeNAが9-2で勝利した。

































【動画】さすがすぎる！宮﨑敏郎の9号アーチがこちら

DAZNベースボールのXより













相性の良さが的中



レフトポール際へ

宮﨑敏郎が同点ホームラン



⚾️DeNA×ヤクルト

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【了】