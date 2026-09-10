







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの近藤健介外野手は9日、本拠地・みずほPayPayドームで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「3番・左翼」でスタメン出場。初回に今季26号となる先制ソロ本塁打を放った。



初回、2死走者なしで近藤が第1打席へ。日本ハム先発・達孝太に対し、カウント3-1から投じられた直球を捉えると、打球は高々と舞い上がり、そのまま右翼スタンドへ飛び込んだ。ソフトバンクに先制点をもたらす一発となった。



近藤にとっては14試合ぶりとなる今季26号。2023年に記録したシーズン自己最多に並ぶ一発となった。



近藤は「真っ直ぐを完璧に捉えることができました。とにかく自分のバッティングをすることだけを考えました」とコメント。「2アウトからホームランで先制点と、いい流れをつくることができたと思います」と振り返った。



その後、日本ハムが2回に2点を奪って逆転すると、3回には清宮幸太郎の18号ソロで3-1。しかし、その裏に周東佑京の適時内野安打で1点差とし、栗原陵矢が37号2ランを放ってソフトバンクが再逆転した。



近藤はこの日、5打数2安打1本塁打1打点。初回の一発に加え、終盤にも中前打を放った。ソフトバンクは5-4で逃げ切り、日本ハムとの直接対決で連勝を飾った。

































【動画】これぞ完璧弾！近藤健介の狙いすました26号

DAZNベースボールのXより













完璧



狙いすました一撃

近藤健介 第26号先制ホームラン🚀



⚾️ソフトバンク×日本ハム

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【了】