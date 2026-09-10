







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはポストシーズンへ向け、ブルペン陣の整備が課題となっている。リリーフたちにとっては評価を上げるチャンスともいえるが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、クリス・ブビック投手も有力な存在になり得ると注目している。



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ブビックは今季のトレード期限でカンザスシティ・ロイヤルズから加入した29歳の左腕。左肘故障により60日間の負傷者リスト（IL）に入った状態でトレードされたが、先日から3Aでリハビリ登板をスタートしている。



同メディアは「彼は先週リハビリ登板を開始し、1イニングを三者凡退に抑えて2三振を奪った。その後もさらに2イニングを無失点に抑えており、まだ1本の安打も許していない。彼は5月中旬からILに入っているが、当初開始したリハビリ登板では左肩に違和感が出たため、途中で中断しなければならなかった。しかし、ポストシーズンが始まるまでに復帰できれば、不安定な状態が続いているドジャースのブルペンでリリーフとして起用される可能性がある。ここまでの3度のリハビリ登板の内容を見る限り、復帰はそう遠くないかもしれない」と言及。



合わせて、「彼は間違いなく候補の一人だ。先発、ブルペンのどちらでも実績があり、右打者も左打者も抑えられる。もし機会が巡ってくるのであれば、実際に彼の投球を見ておくことは重要だと思う」というロバーツ監督のコメントも伝えている。









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