日本プロ野球名球会オフィシャルサイトは10日、張本勲氏が2026年9月9日午後に逝去したことを発表した。享年86。

張本氏は現役時代東映、巨人、ロッテでプレーし、7度の首位打者、9度の最高出塁率、MVP1度を獲得し、80年にはNPB史上初となる通算3000安打を達成、現役通算3085の安打を放った。

現役引退後は『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『週刊 御意見番』でプロ野球界に喝、あっぱれを入れ、人気を博していた。