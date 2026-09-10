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広島東洋カープは9日、阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦で見事な中継プレーを披露。5回2死一塁から、阪神・髙橋遥人投手の右翼への二塁打で本塁を狙った一塁走者・伏見寅威捕手をタッチアウトにし、先制点を阻止した。



0-0で迎えた5回、阪神は2死から伏見が四球を選んで出塁。続く髙橋が広島先発・床田寛樹に対し、2球で追い込まれながら3球目の変化球を捉えた。打球は右翼を守る佐々木泰の頭上を越え、フェンス方向へ転がる二塁打となった。



一塁走者の伏見は一気に本塁を狙ったが、広島守備陣が立ちはだかった。佐々木が打球を処理して中継の菊池涼介へ送球すると、菊池もすぐさま本塁へ返球。最後は持丸泰輝が走り込んできた伏見にタッチし、間一髪でアウトに仕留めた。



広島は7回に菊池の適時二塁打などで3点を先制。阪神は9回に森下翔太の33号ソロで1点を返したものの、広島が3-1で勝利した。床田が7勝目を挙げ、森浦大輔が20セーブ目を記録した。

































【動画】鮮やかな連携！佐々木泰からの中継→持丸泰輝が好タッチ

DAZNベースボールのXより













あわやの一打も



髙橋遥人 ライトオーバーの打球も...

佐々木泰からの中継プレー＆持丸泰輝の好タッチで先制阻止✨️



⚾️阪神×広島

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【了】