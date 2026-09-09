







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は7日（日本時間8日）、4試合の欠場を経て打者としてスタメンに復帰した一方、投手としての調整は完全に止めている。今は打撃と走塁に集中することを優先しており、今季中の登板は厳しいようだ。米メディア『ザ・スコア』のサイモン・シャーキー＝ゴットリーブ記者が報じている。



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大谷はシンシナティ・レッズ戦で1番・指名打者（DH）として復帰したが、現在はボールを使った投球練習を行っていない。デーブ・ロバーツ監督も、いつ投球を再開するかについて「タイムテーブルはない」と説明した。



大谷は膝と右上腕二頭筋の問題によって長期間登板できておらず、打撃でも8月18日（同19日）以降は打率.137、出塁率.290、長打率.255、本塁打1、三振20と深刻な不振に陥っている。



そこで球団は投球プログラムをいったん止め、大谷を打撃と走塁、そして下半身の状態維持へ集中させている。チームの勝利に最も貢献できる形を優先する方針だ。



注目の集まる大谷の起用について、ロバーツ監督は「第一にチームにとっての最善策は何か、それに次いで彼自身にとって何が最善か、という観点が大事だ。確かに、彼は投球も大好きだし、二刀流であることも大好きだが、現時点では、それはまったく理にかなっていない」と言及した。



大谷が投手としても復帰すれば、チームにとって大きな戦力となることは間違いない。しかし、ドジャースには山本由伸投手やタリク・スクーバル投手ら充実した投手陣がいるため、今季は打者・大谷に専念させることが最善の選択肢なのかもしれない。











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