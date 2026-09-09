







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝と右上腕二頭筋の違和感によって欠場が続き、打撃でも長期的な不振に陥っている。そうした中、近年の故障歴やスイング指標の変化を根拠に、年齢による衰えが表れ始めている可能性を指摘する見方もある。米メディア『アヌビス・スポーツ』のジェス・スティラー記者が言及した。



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大谷は直近13試合で打率.137、本塁打1と低迷。しかし、今季もOPS.900以上、30本以上の本塁打以上を記録しており、依然としてMVP候補に挙がる高い打撃力を維持している。



ただし、スイングスピードは低下傾向にある。2023年には平均77.4マイル（約約124.5キロ）だったが、今季は74.6マイル（約120キロ）まで低下。75マイル（約120.7キロ）を超えるスイングの割合も74％から49％に落ちているという。



打球にも変化が見られる。今季はゴロ率が40％を超え、引っ張り方向への打球も増加。打球速度やハードヒット率などは依然として90パーセンタイル以上の水準にあるものの、以前とは異なる傾向が出始めていると指摘された。



悪化する指標にスティラー氏は「彼の打撃不振は怪我や突然の心境の変化によるものではない。単に年齢を重ね始めているだけでなく、過去の怪我が影響を及ぼし始めている。ファンには不愉快に思われるかもしれないが、徐々に懸念されつつあるのは、彼の勢いがついに衰え始めているかもしれないということだ」と言及した。



二刀流は他のどの選手よりも負担が大きい。大谷といえど年齢を毎年重ねることを考えれば、来季以降の起用法については、より慎重に見極めていく必要があるのかもしれない。











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