







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間9日、シンシナティ・レッズと戦い3-2で勝利した。この試合ではテオスカー・ヘルナンデス外野手に“ランニングホームラン未遂”があったが、走塁速度にため息をついたファンもいたという。米メディア『スポーツスキーダ』が報じた。



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2-2と両チーム同点で迎えた3回裏2死。打席のテオスカーが中堅方向へ放った打球に対し、ダン・マイナーズ外野手が飛びつくも捕球できず。ボールが転々とするのを見たテオスカーは一気に本塁へ突入したが、中継プレーに入ったエリー・デラクルス内野手に刺され生還とはならなかった。



同メディアは「MLBファンたちは、テオスカーのランニングホームランの試みが失敗に終わったことに反応した」としつつ、「とてつもなく足が遅い」、「砂の中を走ってるみたいだ」、「スローモーションで動いていた」といったファンの声を紹介。



一方、「スタットキャストによると、デラクルスの送球は105.3マイルだったが、これは2016年にニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ ヒックス外野手が記録した105.5マイルに次ぐ、史上2番目の速さである」と、デラクルスの送球速度が凄まじかった点にも言及している。











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