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テキサス・レンジャーズのコーリー・シーガー内野手は8日（日本時間9日）、敵地で行われたシアトル・マリナーズ戦に「2番・遊撃」でスタメン出場。守備で深い位置からジャンピングスローを決め、アウトを奪う好プレーを見せた。



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レンジャーズが5回に一挙5点を追加し、9-3とリードを広げたその裏。マリナーズは2死走者なしとなり、3番のフリオ・ロドリゲスが遊撃左へのゴロを放った。



この打球を遊撃のシーガーはバックハンドで捕球すると、体勢を整える間もなくジャンプしながら一塁へ送球。驚きの強肩を見せつけ、ロドリゲスをアウトに仕留めた。



シーガーはバットでも存在感を示した。初回にはマリナーズ先発のブライス・ミラーから右翼へ今季16号となる先制ソロ。直近7試合では打率.320、3本塁打、5打点と状態を上げている。



レンジャーズは11安打10得点と打線が機能し、マリナーズを10-5で破って連勝を「2」に伸ばした。シーガーは攻守で勝利に貢献した。

































【動画】エグすぎる肩！シーガーの衝撃送球がこちら

MLBの公式Xより













COREY SEAGER



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【了】