







埼玉西武ライオンズ 最新情報



9日のプロ野球公示で、埼玉西武ライオンズは桑原将志選手を一軍登録から抹消した。



桑原は2011年ドラフト4位で福知山成美高から横浜DeNAベイスターズに入団し、今季から西武でプレーするプロ15年目外野手。



DeNA時代の2017年には143試合に出場し、打率.269、13本塁打、52打点をマーク。2021年には135試合で打率.310、14本塁打、43打点を記録するなど、DeNAの主力として長く活躍してきた。



新天地で迎えた今季はここまで62試合に出場し、打率.227、3本塁打、15打点をマーク。度々の負傷離脱を経験するなど、コンディション面で苦しむシーズンとなっていた。



8日のオリックス・バファローズ戦では「8番・中堅」で先発出場。しかし、初回の守備で中前に落ちる飛球を追った際に右足を痛めたとみられ、2回の守備から途中交代となった。



豊富な経験と全力プレーでチームを引っ張ってきたベテラン外野手だけに、今回の離脱は西武にとっても痛手となる。まずは回復に専念し、シーズン終盤で再びグラウンドに戻れるかが注目される。

















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