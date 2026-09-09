







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、日本時間9日に行われたシンシナティ・レッズ戦でスタメンから外れた。直近6試合で欠場5試合とコンディション不良の影響が続いているが、米メディア『ドジャースウェイ』は、負傷者リスト（IL）入りの決断を下す時ではないかと主張している。



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大谷は左膝、右上腕、首など複数箇所に不安を抱えていることが伝えられており、投手調整は現在中断中。打者としても精彩を欠いているが、デーブ・ロバーツ監督は現段階ではIL入りはさせていない。



ただ、同メディアは「彼は依然として普段のようなスイングができておらず、月曜日の夜にはスイングを終えた際、目に見えて顔をしかめる場面が何度もあった」と指摘しつつ、「彼を15日間のILに入れない理由など全くない。明らかに身体に違和感を抱えながらプレーしており、もう少し休養が必要な状態だ。しかも、IL入りしてもレギュラーシーズンがそのまま終了するわけではない。彼が本来の状態ではない時でも、他の打者たちはその穴を埋められることを既に証明している」と主張。



続けて、「ドジャースが彼を長期間欠くことに慎重になるのは当然だが、既にスタメンから外して休ませている。それでも改善の兆しは見られなかった。今のチームに彼が絶対に必要というわけではないが、ポストシーズンでは間違いなく必要になる。チームは数週間前に下すべきだった決断を今こそ下す時だ」と記している。











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