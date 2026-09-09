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9日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツはJ.ティマ選手を一軍登録から抹消した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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ティマはフアンホセドゥアルテ校から巨人に入団したプロ6年目の外野手。身長194センチ、体重106キロの大型右打者として期待され、今季途中に支配下登録を勝ち取った。



一軍定着を目指す今季だったが、一軍ではここまで14試合に出場し、打率.091、0本塁打、0打点。33打数3安打、11三振。



2日に一軍昇格となったが、同日の試合で3打数ノーヒットに終わると、その後は出場はなく9日に登録抹消となった。



一方、今季のファームではここまで71試合に出場し、打率.285、10本塁打、44打点をマーク。長打率.489と持ち味のパワーを発揮しており、二軍では一定の結果を残している。



二軍で見せている長打力を、一軍の投手相手にどう発揮するかが定着への課題となっている。



将来の中軸候補として期待される若き大砲だけに、ファームで対応力を磨き、次の昇格時には一軍でインパクトを残したいところだ。



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