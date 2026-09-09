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シンシナティ・レッズのエリー・デラクルーズ内野手が8日（日本時間9日）、敵地ドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース戦で、打っては飛距離444フィート（約135.3メートル）の特大25号2ラン、守っても105.3マイル（約169.5キロ）の驚異的な送球で規格外の身体能力を見せつけた。
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これぞメジャー屈指の身体能力を誇る男の真骨頂だった。
レッズはドジャースの先発マウンドに上がったタリク・スクーバルと対戦。デラクルーズは3回の第1打席、スクーバルが初球に投じたチェンジアップを捉え、豪快な一発を叩き込んだ。
飛距離は444フィート（約135.3メートル）を計測する特大の同点2ランとなり、今季25号に到達。この日の一発で4試合連続アーチと、直近では長打力を存分に発揮している。
しかし、この日のデラクルーズが見せた衝撃はバットだけではなかった。
その裏の3回、テオスカー・ヘルナンデスの打球が中堅深くまで転がると、中継に入ったデラクルーズが返球を受け、本塁へ猛烈な送球。ランニング本塁打を狙ったヘルナンデスを本塁で刺した。
驚くべきは、その送球速度だ。MLBの計測では105.3マイル（約169.5キロ）を記録。投手の剛速球と比較しても異次元の数字を叩き出した。
試合は3-2でドジャースが勝利。レッズは連敗となったが、攻守で規格外の能力を備えるデラクルーズが、その魅力を凝縮したようなプレーを連発した。
【動画】規格外すぎる…！135m特大弾＆驚異の“169キロ”レーザービーム デラクルーズが攻守で躍動
MLBの公式Xより
🔥特大ホームラン＆剛速球のレーザービーム
エリー・デラクルーズが攻守で大活躍🤯
スクーバルから4試合連発の今季第25号！
444フィート(135.3m)の特大同点2ランホームラン🔥
センター付近でボールを受けて
球速105.3マイル(約169.5キロ)
レーザービームで本塁アウトに⚡
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