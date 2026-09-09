







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの井上広大外野手は8日、本拠地・ZOZOマリンスタジアムで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦にスタメン出場。3回に今季5号となる先制ソロ本塁打を放った。



0-0で迎えた3回、2死走者なしで井上が打席に入った。楽天先発・前田健太の4球目のツーシームを捉えると、打球は左翼方向へ伸び、そのままスタンドへ。均衡を破る先制のソロ本塁打となった。



ロッテは5回にも1点を追加したが、楽天は4回と9回に1点ずつを返し、2-2の同点に追いついた。それでも9回裏、山口航輝がサヨナラ適時二塁打を放ち、ロッテが3-2で勝利した。



井上は昨季の現役ドラフトで、阪神タイガースからロッテに移籍。今季はここまで35試合の出場で打率.154、5本塁打、8打点の成績を残している。

































【動画】マエケンからこの完璧弾！井上広大の5号アーチ

DAZNベースボールのXより













マエケンキラー降臨



井上広大が先発起用に一発回答

第5号先制ホームランは2戦連発



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【了】