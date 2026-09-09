







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスのホセ・オスーナ外野手が8日、タマホーム スタジアム筑後で行われた3軍の徳島インディゴソックス戦で、3回に今季7号となる本塁打を放った。



若き大砲候補が、強烈なインパクトを残した。3回裏、徳島の2番手投手・田代涼太の投じたボールをオスーナが豪快に振り抜くと、打球は高々と左翼方向へ舞い上がった。



大きな放物線を描いた打球はそのまま左翼スタンドへ。19歳とは思えない風格すら漂わせる、今季7号の特大アーチとなった。



オスーナはドミニカ共和国出身の19歳。身長185センチ、体重82キロの外野手で、15歳だった2022年12月にソフトバンクへの育成入団が発表され、翌2023年に来日。今季が日本での4年目となる。



この一発で勢いに乗ったソフトバンクはこの回一挙5得点。その後も得点を重ね、ソフトバンク3軍が徳島に7-0で勝利した。



19歳の育成スラッガーが目標とする二軍定着、そしてその先にある支配下登録へ向け、最大の武器である長打力でアピールを続けている。

































【動画】19歳とは思えないパワー…！オスーナ、左翼へ叩き込んだ圧巻の特大7号

DAZNベースボールのXより













19歳の確信



来日4年目のオスーナ

今季7本目はレフトへの特大弾



⚾️ソフトバンク×徳島（三軍）

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【了】