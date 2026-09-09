26歳が見せた衝撃弾！ソフトバンクの“育成4年目外野手”が長打力発揮【三軍…









福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの重松凱人外野手は8日、タマホーム スタジアム筑後で行われた徳島インディゴソックスとの三軍戦に出場。3回に滞空時間の長い豪快なソロ本塁打を放った。



ソフトバンクが4-0とリードして迎えた3回、2死走者なしで重松が打席へ。振り抜いた打球は高々と舞い上がると、そのまま外野フェンスを越えた。リードを5点に広げるソロ本塁打となった。



重松は福岡県出身の26歳。戸畑高から亜細亜大を経て、2022年育成ドラフト9位でソフトバンクに入団した。身長187センチ、体重97キロの右投右打で、今季が育成4年目。支配下登録を目指してアピールを続けている。



今季はファーム公式戦でも5試合に出場し、12打数4安打、打率.333、1打点を記録している。限られた出場機会の中で結果を残しているだけに、三軍戦で飛び出した豪快な一発も大きなアピールとなった。



ソフトバンクはその後もリードを守り、7-0で勝利。重松の一発も加わり、徳島に完封勝利した。





























【動画】この滞空時間！育成4年目・重松凱人が放った豪快弾



DAZNベースボールのXより





豪快



育成4年目・重松凱人

滞空時間の長い一発



⚾️ソフトバンク×徳島（三軍）

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【了】