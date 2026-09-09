







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの周東佑京外野手が8日、みずほPayPayドームで行われた北海道日本ハムファイターズ戦で、衝撃のランニング満塁本塁打を放った。NPBでは1999年以来、27年ぶりとなる珍しい一発で球場を沸かせた。



自慢の快足をこれ以上ない形で見せつけた。ソフトバンクがリードして迎えた8回、打線が日本ハム4番手・金村尚真を攻め立て、2死満塁の場面で周東に第5打席が回った。



金村が投じた3球目、内角のストレートを周東が振り抜くと、鋭い打球は右翼フェンスを直撃。大きく跳ね返ったボールが外野を転々とする間に、塁上の走者が次々と生還した。



打球を見ながら一度は本塁打を確信した様子だったが、右翼手がジャンプしたのを見てフェンス直撃と判断すると、一塁を回ったところから一気に加速。



持ち前のスピードで二塁、三塁と駆け抜け、本塁まで一気に生還した。打ってからホームを踏むまで、わずか14秒という驚異的なランニング本塁打となった。



満塁でのランニング本塁打は極めて珍しく、NPBでは現在のソフトバンクの監督を務める小久保裕紀が1999年に記録して以来、27年ぶりとなる珍しい一発に。



この日の周東は初回にも先制の3号2ランを放っており、ランニング満塁本塁打と合わせて2本塁打6打点。さらに中堅守備でもフェンス際の大飛球をジャンピングキャッチするなど、攻守で存在感を発揮した。



ソフトバンクは8回だけで10得点を奪い、14-1で大勝。8連勝中だった日本ハムを止めた。周東にとっては自身初のランニング本塁打。歴史的な一打を、球界屈指の俊足を象徴するような形で記録した。

































【動画】一塁走者じゃないの！？周東佑京、わずか14秒で生還した衝撃の“ランニング満塁弾”

DAZNベースボールのXより













生還したのは一塁走者ではない…



周東佑京 ランニンググランドスラム

打ってからわずか14秒で生還



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【了】