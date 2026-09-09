







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの岡林勇希外野手は8日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に「7番・中堅」でスタメン出場。4回に今季3号となる先制3ラン本塁打を放った。







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0-0で迎えた4回、2死一、二塁で打席に入った岡林は、巨人先発・戸郷翔征と対戦。146キロの直球を捉えると、打球は右中間スタンド最前列へ飛び込んだ。



岡林にとっては16試合ぶりとなる今季3号。均衡を破る一発で、中日に3点のリードをもたらした。



この日は守備でも存在感を示していた。2回2死満塁では、戸郷が右中間へ放った大飛球を好捕。抜けていれば走者一掃もあり得た打球をアウトに変え、先発の柳裕也を救った。



中日は岡林の3ランで奪った3点を守り切り、3-0で勝利。柳が7回無失点で6勝目を挙げ、吉田聖弥、松山晋也とつないで完封リレーを完成させた。





























【動画】打たれた戸郷もこの表情…岡林勇希の先制3ラン



DAZNベースボールのXより





実質今日6打点⁉️



ファインプレーに続いて先制3ランホームラン

岡林勇希が攻守に大活躍



⚾️巨人×中日

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【了】