







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの進藤勇也捕手が8日、みずほPayPayドームで行われた福岡ソフトバンクホークス戦でプロ初登板。野球人生でも初めてというマウンドで最速143キロを計測し、わずか2球で打者を打ち取った。



日本ハムは1-4と3点を追う8回、4番手として金村尚真を投入。しかし、ソフトバンク打線の猛攻を受け、金村は2/3回で7安打10失点。1-14と13点差までリードを広げられ、なおも2死三塁の場面で新庄剛志監督が驚きの決断を下した。



マウンドに上がったのは、本職が捕手の進藤。対する打者は柳町達。投球練習を終えてセットポジションに入ると、初球から力強いストレートを投げ込み、いきなり142キロを計測してストライクを奪った。



続く2球目もストレート。今度は143キロを計測する速球で柳町を詰まらせ、二ゴロに打ち取った。わずか2球でピンチを切り抜け、0回1/3を無安打無失点。防御率0.00で“プロ初登板”を終えた。



進藤は筑陽学園高、上武大を経て2023年ドラフト2位で日本ハムに入団した捕手。強肩と高い守備力を武器とし、プロ3年目の今季は一軍で出場機会を増やしている。



試合は日本ハムが1-14で大敗。それでも、捕手一筋で歩んできた24歳が突然の登板で140キロ台を連発し、わずか2球でアウトを奪った姿は強烈なインパクトを残した。

































【動画】まさかの”ピッチャー進藤”…！捕手が緊急登板でいきなり142キロを計測

seikin_officialのInstagramより









ピッチャー・進藤勇也



新庄剛志監督が決断

速球は142キロを計測



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【了】