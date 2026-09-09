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トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手が8日（日本時間9日）、敵地サターヘルスパークで行われたアスレチックス戦に「6番・三塁」で先発出場。2回に今季30号本塁打を放ち、メジャー1年目で大台に到達した。



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海を渡って1年目のシーズンで、ついに節目の数字へ到達した。前日の同カードで今季29号を放ち、大台に王手をかけていた岡本。



この日も「6番・三塁」でスタメンに名を連ねると、2回の第1打席、アスレチックス先発・ジャック・パーキンス投手の投じた4球目の変化球を捉え、左中間スタンドへ叩き込んだ。



日本人選手がMLBでシーズン30本塁打を記録するのは、松井秀喜、大谷翔平、鈴木誠也、村上宗隆に続いて5人目。さらにメジャー1年目での30本塁打は、今季すでに達成している村上に続いて日本人2人目の快挙となった。



この試合前まで139試合に出場して打率.232、29本塁打、82打点、OPS.754。本塁打と打点はいずれもチームトップを記録していた。シーズン終盤に再びアーチを量産し始めた30歳が、ついに節目の30号へ到達した。



日本球界を代表する長距離砲として海を渡り、メジャー1年目から30本塁打をクリア。残りシーズンでどこまで数字を伸ばすのか、そのバットにさらに注目が集まりそうだ。



試合は4回時点でブルージェイズが2-1とリードしている。

































【動画】節目の1発は確信歩きで…！岡本和真、30号豪快アーチ

MLBJapanの公式Xより













💥💥 今季第30号ホームラン！

確信の2試合連続弾で節目に到達！



30号到達は、日本人選手では史上5人目の快挙！メジャー1年目では に続き日本人2人目の偉業です！



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【了】