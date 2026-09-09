







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、4試合の欠場から復帰した翌日のシンシナティ・レッズ戦で再びスタメンを外れた。デーブ・ロバーツ監督は、これを身体をゆっくり回復させるための措置だと説明した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は前日の試合で4試合ぶりにスタメンへ戻り、3打数無安打、三振2、四球1だった。ロバーツ監督は試合後、身体的には良い状態に見え、出場後も強さと健康を感じていたと説明している。



それでも翌日はスタメンを外した。球団としては4試合の欠場から一気に連続出場させるのではなく、徐々に負荷を上げる方針で、大谷は代打として控えるようだ。



大谷本人も100％の状態ではないことを認めており、右腕と左膝を主な懸念として挙げた。それでも、シリーズ最終戦では再びスタメンに戻る可能性が高いという。



状態が心配される大谷についてカムラス氏は「ロバーツ監督は試合後の大谷の体調に満足していたものの、復帰翌日が重要な日になることを認めた。明らかに、まだ次の試合に出場できる状態じゃなかった」と言及した。



待望の復帰を果たした大谷だが、その状態はまだ完璧ではない。シーズン終盤を迎えているとはいえ無理は禁物であり、まずは体に不安のない万全な状態を取り戻すことが最優先となりそうだ。











【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】